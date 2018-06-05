Александр Глеб провел мастер-класс для воспитанников минского детского дома

Новости Беларуси. Александр Глеб начал заниматься футболом в шесть лет, поэтому хорошо понимает увлечение ребят игрой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

5 июня он приехал, чтобы провести мастер-класс и поделиться опытом с будущими чемпионами. Александр ответил на вопросы ребят о карьере и жизни в большом футболе.

Александр Глеб, футболист ФК «БАТЭ»:

У них есть мечта, цель. Конечно, это здорово, когда люди, которые чего-то достигли, приходят и показывают им пример жизни.