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Александр Глеб провел мастер-класс для воспитанников минского детского дома

05 июня 2018 21:01
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Новости Беларуси. Александр Глеб начал заниматься футболом в шесть лет, поэтому хорошо понимает увлечение ребят игрой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Глеб провел мастер-класс для воспитанников минского детского дома-1

5 июня он приехал, чтобы провести мастер-класс и поделиться опытом с будущими чемпионами. Александр ответил на вопросы ребят о карьере и жизни в большом футболе.

Александр Глеб провел мастер-класс для воспитанников минского детского дома-4

Александр Глеб, футболист  ФК «БАТЭ»:
У них есть мечта, цель. Конечно, это здорово, когда люди, которые чего-то достигли, приходят и показывают им пример жизни.

Александр Глеб провел мастер-класс для воспитанников минского детского дома-7

Евгений Золотарь, воспитанник детского дома № 5:
Я занимаюсь уже примерно восемь лет. Он приехал ради нас, познакомиться. Я очень рад этому.

# Благотворительная акция # общество # Александр Глеб # Евгений Золотарь # Фотофакт

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