Александр Глеб провел мастер-класс для воспитанников минского детского дома

Новости Беларуси. Александр Глеб начал заниматься футболом в шесть лет, поэтому хорошо понимает увлечение ребят игрой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Глеб начал заниматься футболом в шесть лет, поэтому хорошо понимает увлечение ребят игрой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
5 июня он приехал, чтобы провести мастер-класс и поделиться опытом с будущими чемпионами. Александр ответил на вопросы ребят о карьере и жизни в большом футболе.
Александр Глеб, футболист ФК «БАТЭ»:
У них есть мечта, цель. Конечно, это здорово, когда люди, которые чего-то достигли, приходят и показывают им пример жизни.
Евгений Золотарь, воспитанник детского дома № 5:
Я занимаюсь уже примерно восемь лет. Он приехал ради нас, познакомиться. Я очень рад этому.