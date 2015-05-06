Беларусь-Китай: На базе Минского колледжа связи открылся совместный учебный центр

Новости Беларуси. Представители крупной корпорации из Поднебесной открыли в белорусской столице учебный центр. Лаборатория вместила в себя уникальное оборудование. Центр станет площадкой для подготовки специалистов как для отечественных, так и телекоммуникационных компаний Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тан Лухао, директор китайской телекоммуникационной компании:

Большая доля успеха нашей компании – это ваши высококвалифицированные специалисты, поэтому колледж связи для нас – стратегический партнер. Мы вместе создали этот учебный центр, и будем непрерывно обновлять технологии и лаборатории, а также отправлять белорусских студентов на практику в Китай.

Дмитрий Юрченко, студент Высшего государственного колледжа связи:

Здесь мы может закрепить свои знания, проверить свои знания на практике. Здесь есть дистанционное оборудование, конечные устройства, современное оборудование, которое реально используется. Когда мы проходили практику, мы реально его видели. Естественно, это увеличит уровень нашей подготовки.