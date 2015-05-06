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В Минском колледже связи 6 мая почтили память погибших в ВОВ связистов

06 мая 2015 11:49
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Новости Беларуси. Традиции и современность. В Минском колледже связи 6 мая почтили память погибших в Великой Отечественной войне связистов. У мемориала собрались представители власти, ветераны и гости из Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители крупной корпорации из Поднебесной открыли в белорусской столице учебный центр. Лаборатория вместила в себя уникальное оборудование. Центр станет площадкой для подготовки специалистов как для отечественных, так и телекоммуникационных компаний Китая.

Тан Лухао, директор китайской телекоммуникационной компании:
Большая доля успеха нашей компании – это ваши высококвалифицированные специалисты, поэтому колледж связи для нас – стратегический партнер. Мы вместе создали этот учебный центр, и будем непрерывно обновлять технологии и лаборатории, а также отправлять белорусских студентов на практику в Китай. 

# общество # Беларусь помнит

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