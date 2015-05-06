В Минском колледже связи 6 мая почтили память погибших в ВОВ связистов

Новости Беларуси. Традиции и современность. В Минском колледже связи 6 мая почтили память погибших в Великой Отечественной войне связистов. У мемориала собрались представители власти, ветераны и гости из Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители крупной корпорации из Поднебесной открыли в белорусской столице учебный центр. Лаборатория вместила в себя уникальное оборудование. Центр станет площадкой для подготовки специалистов как для отечественных, так и телекоммуникационных компаний Китая.

Тан Лухао, директор китайской телекоммуникационной компании:

Большая доля успеха нашей компании – это ваши высококвалифицированные специалисты, поэтому колледж связи для нас – стратегический партнер. Мы вместе создали этот учебный центр, и будем непрерывно обновлять технологии и лаборатории, а также отправлять белорусских студентов на практику в Китай.