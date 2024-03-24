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Беларусь и Зимбабве расширяют сотрудничество в области здравоохранения. О чём удалось договориться?

24 марта 2024 13:34
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Беларусь и Зимбабве усиливают сотрудничество в области медицины. Двустороннее соглашение подписали министры здравоохранения двух стран. Договорились по целому ряду позиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Зимбабве расширяют сотрудничество в области здравоохранения. О чём удалось договориться?-1

В частности, стороны планируют объединить усилия в плане обучения специалистов. Будут организованы совместные тренинги и мероприятия для врачей всех уровней: от медсестер до преподавателей медицинских вузов. Причем на территории обоих государств. Плотнее станут и научные контакты. Кроме того, коллеги из Зимбабве заинтересованы в наших лекарствах и медтехнике. Качество белорусских препаратов хорошо известно на мировом рынке. И Беларусь готова наладить поставки.

Беларусь и Зимбабве расширяют сотрудничество в области здравоохранения. О чём удалось договориться?-4

Дуглас Момбешора, министр здравоохранения и охраны детства Зимбабве:
У нас было очень много визитов. Все они направлены на то, чтобы лучше согласовывать различные вопросы. Но на этот раз мы приехали с конкретной целью – подписать уже согласованные документы. Нас особенно интересует поставка лекарственных препаратов, а также различных питательных веществ и детских смесей.

Беларусь и Зимбабве расширяют сотрудничество в области здравоохранения. О чём удалось договориться?-7

Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Нам есть что показать. Мы готовы помогать нашим зарубежным зимбабвийским друзьям. Можем оснащать клиники, можем оснащать аптеки и аптечные склады для оказания полноценной качественной помощи населению Зимбабве и близлежащим странам.

Беларусь и Зимбабве расширяют сотрудничество в области здравоохранения. О чём удалось договориться?-10

В рамках визита делегацию Зимбабве подробно ознакомили с возможностями белорусской медицины, рассказали о работе ведущих профильных предприятий.

Сотрудничество в сфере медицины страны поступательно развивают. Так, в прошлом месяце Беларусь и Зимбабве согласовали меморандум о взаимодействии между министерствами здравоохранения. И работа в этом направлении будет продолжена.

# Беларусь-Зимбабве # общество # Борис Андросюк

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