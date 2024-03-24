Белорусские иудеи празднуют Пурим. Что принято делать в этот день верующим?

У иудеев Беларуси сегодня Пурим. Праздник установлен в память о спасении евреев от уничтожения в Персидском царстве более 2400 лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У иудеев Беларуси сегодня Пурим. Праздник установлен в память о спасении евреев от уничтожения в Персидском царстве более 2400 лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этот день принято читать Свиток, повествующий ту историю. Также принято дарить друг другу подарки, не забывая о бедных, сделать пожертвования в пользу неимущих, есть традиционные блюда.