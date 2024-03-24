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Белорусские иудеи празднуют Пурим. Что принято делать в этот день верующим?

24 марта 2024 11:32
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У иудеев Беларуси сегодня Пурим. Праздник установлен в память о спасении евреев от уничтожения в Персидском царстве более 2400 лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские иудеи празднуют Пурим. Что принято делать в этот день верующим?-1

В этот день принято читать Свиток, повествующий ту историю. Также принято дарить друг другу подарки, не забывая о бедных, сделать пожертвования в пользу неимущих, есть традиционные блюда.

# Праздничные даты # общество

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