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Почти 21 час вне Земли провёл экипаж 21-й экспедиции посещения МКС с белоруской на борту

24 марта 2024 11:23
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Доказанное утверждение: Беларусь – космическая держава. Вот уже почти 21 час вне Земли провел многонациональный экипаж 21-й экспедиции посещения МКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 21 час вне Земли провёл экипаж 21-й экспедиции посещения МКС с белоруской на борту-1

Каждый белорус сегодня, всматриваясь в небо, мысленно передает привет в космос нашей соотечественнице Марине Василевской. На борту корабля также космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий и астронавт НАСА Трейси Дайсон. Они добираются до МКС по двухсуточной схеме сближения. Стыковка пилотируемого корабля –запланирована на 25 марта в 18:10 по минскому времени. Напомним, что накануне в 15:46 корабль был успешно выведен на орбиту. Все проходит в штатном режиме – отмечают в Центре управления полетами в Королеве, который находится в структуре «Роскосмоса».

Корабль «Союз МС-25» успешно вышел на орбиту спустя почти 9 минут после старта.

# Белорусские космонавты # общество

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