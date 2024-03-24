Почти 21 час вне Земли провёл экипаж 21-й экспедиции посещения МКС с белоруской на борту

Доказанное утверждение: Беларусь – космическая держава. Вот уже почти 21 час вне Земли провел многонациональный экипаж 21-й экспедиции посещения МКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый белорус сегодня, всматриваясь в небо, мысленно передает привет в космос нашей соотечественнице Марине Василевской. На борту корабля также космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий и астронавт НАСА Трейси Дайсон. Они добираются до МКС по двухсуточной схеме сближения. Стыковка пилотируемого корабля –запланирована на 25 марта в 18:10 по минскому времени. Напомним, что накануне в 15:46 корабль был успешно выведен на орбиту. Все проходит в штатном режиме – отмечают в Центре управления полетами в Королеве, который находится в структуре «Роскосмоса».