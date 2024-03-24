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«Ощущаю благодать, светлые чувства». Вербное воскресенье празднуют католики

24 марта 2024 11:52
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Часть христиан Беларуси накануне Пасхи отмечает Вербное воскресенье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это одна из самых важных дат и в католическом календаре. Сегодня верующие вспоминают о входе Господнем в Иерусалим.

«Ощущаю благодать, светлые чувства». Вербное воскресенье празднуют католики-1

Люди приносят в храм украшенные вербы. Они символизируют пальмовые ветви, которыми приветствовали Иисуса Христа жители Иерусалима. Вербу окропляют святой водой и на протяжении всего года хранят дома как источник целебной силы. Уже завтра у католиков начнется Страстная неделя. А в следующее воскресенье верующие отметят светлый праздник Пасхи.

«Ощущаю благодать, светлые чувства». Вербное воскресенье празднуют католики-4

Любой праздник – это всегда очень важно для верующих. Праздник Вербное воскресенье – это всегда преддверие самого большого праздника в христианском календаре, праздника Пасхи.

«Ощущаю благодать, светлые чувства». Вербное воскресенье празднуют католики-7

Ощущаю какую-то благодать, светлые чувства. Несмотря на то что сегодня такая хмурая погода, в душе счастье, благодать, светлое чувство.

Утром, перед освящением верб, в католических храмах проходила торжественная месса. Во время служения верующие молились за погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле».

# Праздничные даты # общество

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