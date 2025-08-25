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В Беларуси к 2040 году планируется перерабатывать 90% практически всех отходов

25 августа 2025 11:12
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В Беларуси к 2040 году планируется перерабатывать 90 % практически всех отходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Утверждена соответствующая стратегия. Согласно документу, такого уровня вторичного использования необходимо достичь по всем видам мусора: начиная с бумаги и заканчивая стеклом.

В Беларуси к 2040 году планируется перерабатывать 90% практически всех отходов-2

Экологические проблемы, с которыми сталкивается мир, становятся все более актуальными. Особенно, что касается вопроса отходов. В нашей стране за 2024 год их образовалось около 60 миллионов тонн. Захоронение такого объема мусора не только несет серьезный вред экологии, но и требует немалых финансовых вложений. А ведь все эти «продукты жизнедеятельности» можно превратить в доходы. В Беларуси уже работает свыше 80 линий по сортировке ТКО и 9 мусороперерабатывающих заводов, которые с каждым годом наращивают мощности.

В Беларуси к 2040 году планируется перерабатывать 90% практически всех отходов-4

Максим Тарасов, заместитель начальника управления регулирования обращения с отходами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Значительно увеличилось количество использованных твердых коммунальных отходов. Если ранее они составляли 12 %, то по итогам 2024 года уровень использования твердых коммунальных отходов составил 39,8 %.

В Беларуси к 2040 году планируется перерабатывать 90% практически всех отходов-6

Елена Мелешкова, заместитель начальника управления экологической политики, науки и информации Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Одним из важных элементов реализации белорусской стратегии «зеленой» экономики является внедрение на предприятия различных отраслей промышленности наилучших доступных технических методов, которые представляют собой основной механизм экологизации производства.

К слову, сейчас в нашей стране около 10 % предприятий применяют принципы экономики замкнутого цикла. Такой формат позволяет минимизировать отходы, эффективно использовать ресурсы и снизить негативное воздействие на окружающую среду.

# Экология # Елена Мелешкова # Максим Тарасов

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