Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Людмилы Чурсиной

Ее называли «советской Анжеликой» и прочили мировую славу, но она всегда хранила верность отечественному зрителю. Сегодня, 10 июня, не стало народной артистки СССР Людмилы Чурсиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она скончалась в возрасте 84 лет после продолжительной болезни, не дожив чуть более месяца до своего юбилея.

Рожденная на исходе июля 1941 года, Людмила Чурсина ворвалась в мир искусства стремительно. Роли в картинах «Донская повесть», «Виринея» и, конечно, монументальной драме «Угрюм-река» сделали ее кумиром поколений. Соболезнования родным и близким народной артистки СССР выразил Александр Лукашенко.

Глава государства отметил: «Свою жизнь Людмила Алексеевна посвятила служению искусству, завоевав искреннюю любовь и признание многочисленных поклонников. Образы, созданные ею в кино и на театральных подмостках, стали примером высочайшего мастерства, покоряли силой характера и дарили зрителю неповторимые эмоции. Светлая память о ней всегда будет жить в наших сердцах».