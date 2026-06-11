Первый форум регионов Беларуси и Китая: как идет подготовка к масштабному событию

Беларусь и Китай усиливают экономическое взаимодействие. В эти дни активно идет подготовка к первому форуму регионов, который пройдет в начале июля в провинции Ганьсу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под руководством лидеров Александра Лукашенко и Си Цзиньпина отношения двух стран вышли на уровень всепогодного всеобъемлющего стратегического партнерства. Пекин подтверждает готовность продвигать традицию взаимной поддержки и совместного развития. Беларусь, в свою очередь, высоко ценит сотрудничество с Китаем и рассчитывает на дальнейшее укрепление контактов на высоком уровне. Сейчас на площадке белорусской дипломатической миссии в онлайн-формате обсуждаются технические и организационные вопросы. На связи областные исполнительные комитеты, Мингорисполком, профильные министерства и организации. Главная задача – провести ревизию проектов и документов, которые планируется подписать на форуме. Особая роль у Гродненской области: регион связан с провинцией Ганьсу побратимскими отношениями, что усиливает практическую составляющую будущих договоренностей.