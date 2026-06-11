Первый форум регионов Беларуси и Китая: как идет подготовка к масштабному событию

Беларусь и Китай усиливают экономическое взаимодействие. В эти дни активно идет подготовка к первому форуму регионов, который пройдет в начале июля в провинции Ганьсу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь и Китай усиливают экономическое взаимодействие. В эти дни активно идет подготовка к первому форуму регионов, который пройдет в начале июля в провинции Ганьсу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Под руководством лидеров Александра Лукашенко и Си Цзиньпина отношения двух стран вышли на уровень всепогодного всеобъемлющего стратегического партнерства. Пекин подтверждает готовность продвигать традицию взаимной поддержки и совместного развития. Беларусь, в свою очередь, высоко ценит сотрудничество с Китаем и рассчитывает на дальнейшее укрепление контактов на высоком уровне.
Сейчас на площадке белорусской дипломатической миссии в онлайн-формате обсуждаются технические и организационные вопросы. На связи областные исполнительные комитеты, Мингорисполком, профильные министерства и организации. Главная задача – провести ревизию проектов и документов, которые планируется подписать на форуме. Особая роль у Гродненской области: регион связан с провинцией Ганьсу побратимскими отношениями, что усиливает практическую составляющую будущих договоренностей.
Александр Червяков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае:
Ключевым моментом форума, конечно, будут являться те проекты, которые сегодня будем рассматривать. Ведь основная задача – прикладной характер таких мероприятий, чтобы они давали импульс новым экономическим контрактам, договорам, соглашениям, меморандумам. Поэтому сегодня очень важно посмотреть, на каком уровне у нас находится подписание контрактов, договоров и, при необходимости, те направления, которые необходимы ускорить, как раз сегодня будем и обсуждать.
Подготовка к форуму ведется с учетом недавнего визита в Беларусь заместителя председателя Китайской Народной Республики. В Минске с Хань Чжэном отдельные встречи провели Президент Александр Лукашенко, премьер-министр Александр Турчин и первый вице-премьер Николай Снопков. Пекин подтвердил готовность усиливать сопряжение стратегий развития двух стран и раскрывать потенциал сотрудничества в новых областях. Стороны ориентируются на высококачественное совместное строительство инициативы «Пояс и путь» и создание новых точек роста. Беларусь готова углублять взаимодействие во всех сферах, усиливать кооперацию и расширять практическое партнерство.