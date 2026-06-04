Беларусь и Тюменская область продолжают расширять торгово-экономическое сотрудничество. Перспективные направления взаимодействия обсудили в Минске на заседании совместной рабочей группы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня Тюменская область является одним из ключевых партнеров Беларуси среди российских регионов. Основу товарооборота по-прежнему составляет нефтегазовая отрасль, однако стороны активно развивают сотрудничество и в других сферах. В числе приоритетов – машиностроение, поставки автомобильной и сельскохозяйственной техники, научно-технические разработки, а также агропромышленный комплекс. Так, Тюменская область намерена перенять белорусский опыт в сфере сельского хозяйства. Особый интерес у российских коллег вызвала торфяная отрасль нашей страны, в частности, современные технологии добычи и переработки торфа, а также возможности его применения. В свою очередь, Беларусь заинтересована в опыте Тюменской области в сфере геологоразведки топливно-энергетических ресурсов.

Денис Мороз, министр энергетики Беларуси:

Основу нашего товарооборота, конечно, в настоящий момент составляет именно нефтегазовый сектор. Надо понимать, что именно Тюменская область является основным поставщиком топливных и энергетических ресурсов для Республики Беларусь. В общей сложности товарооборот по этому направлению превышает два миллиарда долларов в год. Между Министерством энергетики и администрацией Тюменской области постоянно ведется работа по поиску новых направлений взаимодействия и их расширения.