Беларусь и Тюменская область продолжают расширять торгово-экономическое сотрудничество. Перспективные направления взаимодействия обсудили в Минске на заседании совместной рабочей группы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь и Тюменская область продолжают расширять торгово-экономическое сотрудничество. Перспективные направления взаимодействия обсудили в Минске на заседании совместной рабочей группы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня Тюменская область является одним из ключевых партнеров Беларуси среди российских регионов. Основу товарооборота по-прежнему составляет нефтегазовая отрасль, однако стороны активно развивают сотрудничество и в других сферах. В числе приоритетов – машиностроение, поставки автомобильной и сельскохозяйственной техники, научно-технические разработки, а также агропромышленный комплекс.
Так, Тюменская область намерена перенять белорусский опыт в сфере сельского хозяйства. Особый интерес у российских коллег вызвала торфяная отрасль нашей страны, в частности, современные технологии добычи и переработки торфа, а также возможности его применения. В свою очередь, Беларусь заинтересована в опыте Тюменской области в сфере геологоразведки топливно-энергетических ресурсов.
Денис Мороз, министр энергетики Беларуси:
Основу нашего товарооборота, конечно, в настоящий момент составляет именно нефтегазовый сектор. Надо понимать, что именно Тюменская область является основным поставщиком топливных и энергетических ресурсов для Республики Беларусь. В общей сложности товарооборот по этому направлению превышает два миллиарда долларов в год. Между Министерством энергетики и администрацией Тюменской области постоянно ведется работа по поиску новых направлений взаимодействия и их расширения.
Владимир Чейметов, заместитель губернатора Тюменской области (Россия):
Протокольно по городу Тюмени в прошлый раз была зафиксирована активизация работы по дорожно-коммунальной технике. И в рамках исполнения заключены контракты на поставку различной техники дорожной, коммунальной. Отрадно, что из года в год, из визита в визит мы находим все новые и новые точки сотрудничества.
Сотрудничество между Беларусью и Тюменской областью последовательно расширяется. Напомним, в 2025 году стороны подписали дорожную карту научно-технологического взаимодействия до 2028 года. Растут и объемы взаимной торговли. Так, только за первый квартал 2026 года экспорт белорусской сельскохозяйственной продукции в Тюменскую область увеличился более чем в два раза.