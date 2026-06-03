В Минске в 2026-м отремонтируют около 2 млн кв. м улично-дорожной сети

Масштабная модернизация столичных дорог. В Минске в 2026 году планируют обновить почти два миллиона квадратных метров покрытия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Ставка сделана на полную замену асфальта, чтобы магистрали служили дольше.

Активно ведутся работы и в Центральном районе. Первые участки уже привели в порядок на улицах Максима Танка и Тимирязева. Следующая на очереди – улица Нарочанская. Дорожники уже сняли старый слой асфальта и чинят дождеприемные колодцы. Финальный этап – укладку асфальта – проведут в ночное время, что позволит минимизировать пробки.

Игорь Шушко, начальник участка по ремонту дорожных покрытий и ливневой канализации Ремавтодора Центрального района:

Планируется в этом году переложить порядка 78 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. 17,5 тысяч квадратных метров будет на улице Нарочанской. В дальнейшем будем прокладывать асфальт на улице Немига и улице Богдановича.