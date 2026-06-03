Беларусь и Россия договорились о новых векторах сотрудничества в сфере АПК на выставке «Белагро»
Крупнейший аграрный форум СНГ продолжает работу в Минске. Десятки делегаций, сотни компаний и контракты на суммы, которые еще только предстоит подсчитать. Это все о выставке «Белагро».
В центре внимания гостей и экспертов – масштабная экспозиция техники. К белорусским машинам активно прицениваются потенциальные покупатели. Такая площадка – это возможность не просто посмотреть на достижения и сверить часы, но и наладить взаимовыгодное партнерство.
Какие локации выставки могут стать точками роста белорусского бизнеса – узнавал Даниил Дроботов.
Но именно у прилавков с белорусскими продуктами – многолюдно. Гости выбирают отечественные марки. Свое, белорусское – это всегда знак качества, проверенный временем.
Из павильонов – к переговорам. Важной частью программы стал круглый стол с участием представителей министерств сельского хозяйства Беларуси и России. Ведомства обсудили новые векторы сотрудничества в сфере АПК: продажи, поставки и расширенние товарной позиции.
Десятки делегаций, сотни компаний и большие контракты. «Белагро» продолжает работу в Минске.
Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Мы работаем над созданием совместных сортов растений, мы работаем над созданием совместных информационных технологий. Я могу привести пример. В рамках выставки «Белагро» наша компания «Гомельагрокомплект» сегодня сотрудничает с Российской Федерацией, и они уже отработали совместное программное обеспечение, которое будет использоваться на доильно-молочных залах. Это уже определенный шаг вперед, поэтому как один пример плотного взаимодействия.
Время заключить выгодную сделку, лично оценить новинки и продегустировать или приобрести продукцию еще есть. Международный аграрный форум в Минске продолжит свою работу до 6 июня включительно. Вход для всех посетителей свободный.
Подробности в видео.