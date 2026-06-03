Беларусь и Россия договорились о новых векторах сотрудничества в сфере АПК на выставке «Белагро»

Крупнейший аграрный форум СНГ продолжает работу в Минске. Десятки делегаций, сотни компаний и контракты на суммы, которые еще только предстоит подсчитать. Это все о выставке «Белагро».

В центре внимания гостей и экспертов – масштабная экспозиция техники. К белорусским машинам активно прицениваются потенциальные покупатели. Такая площадка – это возможность не просто посмотреть на достижения и сверить часы, но и наладить взаимовыгодное партнерство.