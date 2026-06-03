Десятки делегаций, сотни компаний и большие контракты. «Белагро» продолжает работу в Минске

Крупнейший аграрный форум СНГ продолжает работу в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Десятки делегаций, сотни компаний и контракты на суммы, которые еще только предстоит подсчитать. Это все о выставке «Белагро». В центре внимания гостей и экспертов – масштабная экспозиция техники. К белорусским машинам активно прицениваются потенциальные покупатели. Такая площадка – это возможность не просто посмотреть на достижения и сверить часы, но и наладить взаимовыгодное партнерство. Какие локации выставки могут стать точками роста белорусского бизнеса – узнавал Даниил Дроботов.

Белорусский потенциал представлен здесь в полном масштабе: от тяжелой техники до оригинальных сладостей. Площадка традиционно стала центром деловой активности отечественного АПК. Так, холдинг «АМКОДОР» прямо на месте заключил крупные соглашения на поставку определенных моделей харвестеров и форвардеров в Россию. Первые машины отправятся партнерам уже в 2026 году. Беларусь и Россия договорились о новых векторах сотрудничества в сфере АПК на выставке «Белагро».

Иван Денисов, ведущий специалист ООО «АМКОДОР-ЛЕСМАШ»:

Эти две машины работают в паре. И здесь представлены самые маленькие из нашего ассортимента. Они пригодны для рубок ухода. То есть это коммерческая техника, которая может двигаться между деревьями на грунтах плавучих или болотистых для того, чтобы делать именно выборочную заготовку леса. Белорусские разработчики привезли на площадку «БелЭкспо» технологии на грани фантастики. Ученые Института физики НАН создали уникальный прибор, генерирующий воздушно-плазменную струю. Он полностью убивает микробы в ране и заживляет повреждения кожи в два раза быстрее – настоящая супер-регенерация!

– Таким образом, просто вводим по поверхности.

– Тепленько.

– Да. Убиваются бактерии, несколько процедур, и у вас достаточно быстро заживет ваша кожа.

– А как часто это нужно делать?

– В принципе, можно делать один раз в день. Бывает достаточно на протяжении, допустим, трех дней.

От умной физики – к технологиям на животноводческих объектах. Разработчики МТК демонстрируют супер-новинку: прямо из лаборатории на выставочную площадку. Это специальный миксер для смешивания цельного молока. Настоящий кухонный комбайн для кормового стола самых маленьких, ведь телята, ягнята и козлята – это те же дети, и рацион у них должен быть идеальным. Объем бака – 150 литров. Дарья Бородина, специалист по продажам ООО «Экстрасервис»:

Оно подогревает воду, засыпается ЗЦМ и полностью автоматическая система настройки. То есть порцию, поддержание температуры, все. Работник все сделал, установил. И поехал уже непосредственно кормить ребятишек.

И пока руководители хозяйств изучают технологические новинки для животноводства, на открытой площадке «БелЭкспо» представлены лучшее и продуктивное поголовье со всей Беларуси: элитные коровы, козы и овцы. И даже свиньи породы йоркшир. Если говорить о результативности, то сала в них практически нет, зато чистого мяса получают до 70 %. Масштабно, зрелищно, вкусно! Каким был 1-й день «Белагро-2026» – собрали самое яркое.

Интерес у гостей выставки вызвали участники большого конного конкурса. Настоящая гордость живой экспозиции – белорусская упряжная. Это наша национальная порода. Сильные лошади легко тянут многотонные грузы, но при этом остаются удивительно добрыми и послушными. Международный статус выставки подтверждают и зарубежные гости. Огромный интерес вызвала национальная торговая площадка Вьетнама. Сюда стоит заглянуть ради яркой экзотики: зарубежные партнеры предлагают необычные сладости, тропические фрукты и оригинальную молочную продукцию. На «Белагро-2026» проходит республиканский конкурс на лучшую племенную лошадь.