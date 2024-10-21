Беларусь и Туркменистан будут теснее работать по линии ЮНЕСКО
Беларусь и Туркменистан будут теснее работать по линии ЮНЕСКО. Делегация из этой страны прибыла в Минск для изучения нашего опыта. Стороны также обменяются лучшими практиками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь вступила в ЮНЕСКО 70 лет назад и с этого момента принимает активное участие в работе. В нашей стране действует порядка 50 клубов ЮНЕСКО, поэтому для специалистов из Туркменистана важно перенять опыт именно у белорусских коллег. Стороны отмечают, сотрудничество по линии международной организации способствует не только укреплению двусторонних связей, но и росту престижа и узнаваемости стран на международной арене.
Наталья Счаснович, ответственный секретарь Национальной комиссии Беларуси по делам ЮНЕСКО Министерства иностранных дел Беларуси:
Важным направлением нашей деятельности является укрепление связей с национальными комиссиями по делам ЮНЕСКО зарубежных стран. И поэтому мы с удовольствием поделимся опытом с туркменской делегацией. Мы готовы к сотрудничеству, мы будем обсуждать совместные проекты. И надеемся, что наше взаимодействие будет активным, эффективным.
Олсабыр Бердыева, старший преподаватель Туркменского национального института мировых языков имени Довлетмаммета Азади:
Мы все изучили, особенно активно участвует молодежь, дети. Обрадовали нас. У всех глазки яркие, все они радостные. Еще у них очень большой стимул активно участвовать в мероприятиях ЮНЕСКО. Это ценно для нас.
Конкретные предложения о сотрудничестве уже прозвучали. В планах – проведение совместных молодежных проектов, а также программ в области нематериального культурного наследия.