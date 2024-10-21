Беларусь и Туркменистан будут теснее работать по линии ЮНЕСКО. Делегация из этой страны прибыла в Минск для изучения нашего опыта. Стороны также обменяются лучшими практиками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь вступила в ЮНЕСКО 70 лет назад и с этого момента принимает активное участие в работе. В нашей стране действует порядка 50 клубов ЮНЕСКО, поэтому для специалистов из Туркменистана важно перенять опыт именно у белорусских коллег. Стороны отмечают, сотрудничество по линии международной организации способствует не только укреплению двусторонних связей, но и росту престижа и узнаваемости стран на международной арене.