Сивак: 10% республиканских дорог мы отремонтировали в этом году
Сделать путь из городов-спутников в столицу еще более скоростным, связать районные центры с агрогородками, действовать на упреждение в вопросе реконструкции мостов – эти и другие задачи должны быть отражены в дорожной программе на ближайшую пятилетку. Соответствующие поручения 21 октября дал глава государства и расширил темы совещания, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, направления и качество дорожных артерий страны напрямую связаны с расселением людей. Нельзя стягивать всех, например, только в столицу, это не принесет пользы ни тем, кто уже живет в городе, ни тем, кто стремится сюда переехать. Негативные последствия мы видим на примере других стран. Потому в Беларуси определили другой путь – развивать города-спутники.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Да, на автомобилях и автобусах они быстро приезжают в Минск, по крайней мере к линии метро, которая там проходит. Нам надо подумать о строительстве более скоростных, независимых от автомобильных дорог участков. Подробности.
Не менее важно связать транспортным сообщением районные центры и агрогородки. Причем строить с нуля дороги придется не везде: более половины из них уже нанесены на карту. Что касается модернизации и ремонта, только 300 километров дорог являются гравийными.
Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:
В следующей пятилетке мы должны двигаться в сторону уменьшения количества дорог гравийных. Эти вопросы уже просчитаны. Мы видим, сколько нам необходимо сделать таких дорог. И мы приступаем к реализации. Это первое поручение, которое звучало сегодня. Второй момент – мы так или иначе должны сохранять тот темп содержания дорог, к которым относится и текущий ремонт в том числе. Мы набрали этот темп – 10 % республиканских дорог мы в этом году отремонтировали.