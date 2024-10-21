Сивак: 10% республиканских дорог мы отремонтировали в этом году

Сделать путь из городов-спутников в столицу еще более скоростным, связать районные центры с агрогородками, действовать на упреждение в вопросе реконструкции мостов – эти и другие задачи должны быть отражены в дорожной программе на ближайшую пятилетку. Соответствующие поручения 21 октября дал глава государства и расширил темы совещания, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, направления и качество дорожных артерий страны напрямую связаны с расселением людей. Нельзя стягивать всех, например, только в столицу, это не принесет пользы ни тем, кто уже живет в городе, ни тем, кто стремится сюда переехать. Негативные последствия мы видим на примере других стран. Потому в Беларуси определили другой путь – развивать города-спутники.