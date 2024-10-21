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Сивак: 10% республиканских дорог мы отремонтировали в этом году

21 октября 2024 13:41
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Сделать путь из городов-спутников в столицу еще более скоростным, связать районные центры с агрогородками, действовать на упреждение в вопросе реконструкции мостов – эти и другие задачи должны быть отражены в дорожной программе на ближайшую пятилетку. Соответствующие поручения 21 октября дал глава государства и расширил темы совещания, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Так, направления и качество дорожных артерий страны напрямую связаны с расселением людей. Нельзя стягивать всех, например, только в столицу, это не принесет пользы ни тем, кто уже живет в городе, ни тем, кто стремится сюда переехать. Негативные последствия мы видим на примере других стран. Потому в Беларуси определили другой путь – развивать города-спутники.

Сивак: 10% республиканских дорог мы отремонтировали в этом году-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Да, на автомобилях и автобусах они быстро приезжают в Минск, по крайней мере к линии метро, которая там проходит. Нам надо подумать о строительстве более скоростных, независимых от автомобильных дорог участков. Подробности. 

Не менее важно связать транспортным сообщением районные центры и агрогородки. Причем строить с нуля дороги придется не везде: более половины из них уже нанесены на карту. Что касается модернизации и ремонта, только 300 километров дорог являются гравийными.

Сивак: 10% республиканских дорог мы отремонтировали в этом году-4

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси: 
В следующей пятилетке мы должны двигаться в сторону уменьшения количества дорог гравийных. Эти вопросы уже просчитаны. Мы видим, сколько нам необходимо сделать таких дорог. И мы приступаем к реализации. Это первое поручение, которое звучало сегодня. Второй момент мы так или иначе должны сохранять тот темп содержания дорог, к которым относится и текущий ремонт в том числе. Мы набрали этот темп – 10 % республиканских дорог мы в этом году отремонтировали.

# Анатолий Сивак # Александр Лукашенко # Дороги

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