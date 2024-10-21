Гродно и китайский Ланьчжоу подписали двухлетний план сотрудничества

Туризм, медицина и образование. Гродно и китайский Ланьчжоу намерены развивать взаимное сотрудничество. Делегация из КНР посетила областной центр с рабочим визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На встрече обозначили ключевые направления партнерства и утвердили дорожную карту.

Соглашение об установлении дружественных отношений между городами было подписано в октябре 2022-го. Сейчас оно легло в основу плана сотрудничества на ближайшие два года. Дорожная карта будет способствовать развитию двусторонних отношений в разных сферах. Так, к примеру, договор о международном сотрудничестве подписали Гродненский государственный университет имени Янки Купалы и Ланьчжоуский профессиональный колледж. Документ позволит открыть новые горизонты для партнерства в сфере образования.

Дмитрий Михальский, заместитель председателя Гродненского горисполкома:

Китайская Народная Республика очень хорошо приняла наши продукты питания. В связи с этим наш интерес в их направлении – это, безусловно, усиление наших позиций на рынке Китайской Народной Республики, представляя производственную продукцию именно потребительского назначения, и поиск дополнительных контрагентов, с которыми мы могли бы работать.

Гродненский регион сотрудничает с провинциями Китая уже на протяжении многих лет. КНР – один из основных торговых партнеров и по итогам 2023 года занимает третье место по объему товарооборота.