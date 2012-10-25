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Беларусь и Россия создадут современные комплексы для сейсморазведки

25 октября 2012 06:28
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Новости Беларуси. Беларусь и Россия создадут современные комплексы для сейсморазведки. Это предусмотрено программой «СКИФ-Недра», которую рассмотрят главы правительств стран Содружества на ближайшем заседании. Программа позволит поддержать компании, которые задействованы в поиске полезных ископаемых.

Кроме того, Беларусь и Россия планируют реализовать программу «СКИФ-Союз». Она предполагает создание киберинфраструктуры государственного масштаба. Приступить к ее реализации планируется в будущем году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Международное сотрудничество # Беларусь-Россия

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