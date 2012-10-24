Общественный транспорт на юго-западе Минска изменит маршрут после открытия станций метро Грушевка, Михалово и Петровщина (схема)

Новости Беларуси. 7 ноября закроют 11 маршрутов, 16 поменяют, а также введут два новых. Минчане по-прежнему смогут без труда добраться до центра города. Освободившийся после реорганизации транспорт направят в Каменную Горку, Сухарево и Лошицу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Валерий Шкуратов, директор ГУ «Столичный транспорт и связь»:

Мы обработали значительную часть всех предложений жителей Юго-Запада и Малиновки, Брилевичи. Но мы продолжаем вести прием.

В этой связи 30 октября мы проводим прямую линию.

С 24 октября вносятся изменения в трассу столичного автобусного маршрута № 100: автобусы будут разворачиваться на кольце, напротив дома № 3 на улице Аэродромной.