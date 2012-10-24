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Общественный транспорт на юго-западе Минска изменит маршрут после открытия станций метро Грушевка, Михалово и Петровщина (схема)

24 октября 2012 17:36
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Новости Беларуси. 7 ноября закроют 11 маршрутов, 16  поменяют, а также введут два новых. Минчане по-прежнему смогут без труда добраться до центра города. Освободившийся после реорганизации транспорт направят в  Каменную Горку, Сухарево и Лошицу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Валерий Шкуратов, директор ГУ «Столичный транспорт и связь»:
Мы обработали значительную часть всех предложений жителей Юго-Запада и Малиновки, Брилевичи. Но мы продолжаем вести прием.
В этой связи 30 октября мы проводим прямую линию.

С 24 октября вносятся изменения в трассу столичного автобусного маршрута № 100: автобусы будут разворачиваться на кольце, напротив дома № 3 на улице Аэродромной.

# общество # Транспорт Минска

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