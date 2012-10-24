Пенсионеры сыграли свадьбу в Новогрудском центре круглосуточного пребывания пожилых людей

Новости Беларуси. Для одиноких пенсионеров центр круглосуточного пребывания в Новогрудке стал вторым домом. Все их бытовые проблемы решает государство. Пожилые люди находятся здесь не только осенью-зимой. Многие живут постоянно.

Пенсионеры Ивана Юльяновича и Анны Никитичны недавно переехали из деревни в Новогрудский центр круглосуточного пребывания пожилых людей. Здесь же неделю назад сыграли свадьбу. Говорят, только теперь у них началась настоящая жизнь. Не нужно думать о хозяйстве, а условия в центре даже лучше, чем в санатории.

Иван Коско и Анна Коршун, пенсионеры:

Ни дрова, ничего не нужно, все готовое нам, большое спасибо. Утром подъём, пошли кушать. Помыться - вода горячая, холодная есть. Можно благодарить усим.

Отделение круглосуточного пребывания для пожилых людей в Новогрудском районе возвели в короткие сроки. Пустующее здание капитально отремонтировали, благоустроили прилегающую территорию. И сегодня здесь постоянно проживают около 30 человек.

Все бытовые проблемы на себя взяло государство. Пенсионеры здесь могут оставаться постоянно или приезжать только в зимний сезон.

Арина Гурина, директор территориального центра социальной защиты Новогрудского района:

Они здесь питаются, отдыхают, какой-то досуг у них, концерты. Много у нас волонтёров приходят помогают, гимназии.

В качестве эксперимента на базе Новогрудского пансионата для пожилых людей открыли дневное пребывание молодых инвалидов. Кроме непосредственно кружков по интересам ребята общаются с пожилыми людьми. Такое соседство помогает лучше адаптироваться к социальной жизни. Первый заместитель главы администрации Президента Александр Радьков, посетивший сегодня заведение, назвал такой опыт приемлемым для всей Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Радьков, первый заместитель главы администрации Президента Республики Беларусь:

Старики ухоженные, им здесь интересно, они и музыку послушают. А рядом, они используют это правильно, дети-инвалиды – они социализированы. Они и старикам помогают, и порядок навести, и где-то даже миску помыть. А родители в это время этих детей - работают.