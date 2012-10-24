Жильцам дома по ул. Первомайской в Минске обещали отопление только в декабре, пока не вмешалось СТВ

Новости Беларуси. В столичном доме по улице Первомайской до сих пор в разгаре капитальный ремонт. В квартирах до сих пор не топят, а давеча исчезла и горячая вода. Такое испытание выдержали не все: часть семей, в которых есть маленькие дети, уехали к родственникам. Остальные же спасаются как могут...

Еще пару дней назад в часть стояков дома пробно подали отопление. Вначале все обрадовались, однако вскоре новость о том, что "затопили" приобрела совсем другой смысл. Затопили квартиры троих жителей. Кроме квартир досталось и офису авиакомпании, который аккурат под ними. Завхоз сокрушается: в подвальном помещении до сих пор паводок.

Аварийная ситуация отразилась не только на состояний помещений, но и на подаче горячей воды. На время ее отключили.

Однако некоторым жильцам к таким полевым условиям уже не привыкать. Из кранов в квартиры Маргариты Николаевны уже пять месяцев льется лишь холодная вода. Такая избирательная подача началась вскоре после капремонта. Пресловутый капремонт стал отправной точкой злоключений. Начали его полтора года назад, обещали закончить к апрелю.

Искать правды мы отправились в ЖРЭО. На месте выясняем: капремонт решили продлить до декабря. По текущим проблемам нас уверяют, что наладка закончена и уже сегодня в квартирах будет тепло. Присутствие съемочной группы ускоряет процесс, вопрос решается прямо на месте.

Александр Юхно, главный инженер УП «ЖРЭО Партизанского района Минска»:

Вам еще раз до вечера проверить параметры по тепловому узлу на Первомайской, 11 и отдельные квартиры, которые у нас не прогрелись. Отдельные квартиры еще раз перезапустить, чтобы вечером было обеспечивать отопление.

Такой проблемный дом скорее исключение, отопление уже включили практически во всех квартирах. Те дома, где еще идет наладка систем, взяты на карандаш.

Александр Герасименко, начальник отдела энергетики Мингорисполкома:

Эти мероприятия будут продолжаться до конца этой недели, может быть, захватят и выходные. Поверьте, люди не останутся без тепла.

К моменту эфира некоторые жильцы проблемного дома сообщили, что их батареи стали теплеть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.