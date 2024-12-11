Беларусь и Россия синхронизируют налоговые системы, но при этом прямого копирования норм не будет. Это связано с наличием национальных особенностей в законодательствах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня в двух странах обсуждаются корректировки, которые помогут сблизить подходы к налогообложению. Подобная интеграция позволяет беспроблемно взаимодействовать субъектам хозяйствования в рамках Союзного государства.

Владимир Муквич, заместитель министра по налогам и сборам Беларуси:

Нам предстоит в следующем году реализовать ряд мер, которые необходимы для обеспечения прозрачности оборота товаров. Кстати, эта работа проводится в том числе и в рамках сближения подходов между Республикой Беларусь и Российской Федерацией. Большая работа проделана. В то же время остаются проблемные вопросы. В целом ожидаем, что к 1 июля 2025 года данная норма будет выполнена.

Ежегодная практическая конференция «Налоги-2025: обзор изменений в налоговом законодательстве» собрала порядка 600 участников из сфер финансов, юриспруденции и бизнеса, в том числе онлайн.