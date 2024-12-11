Какие витамины нужны для укрепления зубов? Спросили у стоматолога

Зубы и десны играют ключевую роль для нашего здоровья. Они влияют не только на нашу способность есть и говорить, но и на общее самочувствие, уверенность и продуктивность, поэтому так важно уделять им внимание.

Диана Штейнберг, врач-стоматолог клиники «Мерси»:

На долю кальция, который содержится в зубах и в костях человека, приходится 99 % всего кальция, содержащегося в организме. Кальций можно получить из продуктов питания. К самым богатым по его содержанию относятся продукты на основе молока. Высоко содержание кальция и в рыбных консервах, например, в лососе, в сардинах с костью. Фосфор не менее важен для здоровья костной ткани, наибольшее его содержание приходится на зубы. Фосфор принимает активное участие в процессах поддержания и восстановления всех тканей в организме человека, его достаточное количество помогает максимально усваивать ту долю кальция, который имеется в организме, именно вместе с фосфором кальций превращается в нерастворимые соли.

Также фосфор можно получить из пищи, которая богата белком, например, из мяса, рыбы, яиц, орехов, бобов и молочных продуктов. Важнейшую роль в правильном формировании зубов играет витамин D. Он необходим для усвоения кальция. Также витамин D помогает укрепить костную ткань зубов и предотвращает развитие кариеса.

Диана Штейнберг:

Ученые доказали, что сам процесс усвоения кальция в организме происходит только в присутствии достаточного количества витамина D. Если в организме нехватка этого витамина, то начинается пагубный процесс вымывания кальция из костей и зубов, что приводит к серьезным проблемам. Витамин D синтезируется в организме самостоятельно, для этого ему необходимы солнечные лучи. Чтобы обеспечить достаточное количество витамина, нужно стараться побольше времени проводить на улице, при этом не забывать принимать рыбий жир, яйца, печень трески, сливочное и оливковое масла.