Беларусь и Россия планируют запустить новый туристический проект в июне – подробности от замдиректора «БелЭкспо»

Елена Лихимович, заместитель директора по туристической деятельности государственного предприятия «БелЭкспо»:

Идея зрела давно, и когда мы с нашими партнерами в Национальном центре России сели за один стол и решили сделать что-то такое, чтобы оно вроде как и было, но чтобы заиграло новыми красками, тем более это год 80-летия Великой Победы. Поэтому решили, что такой маршрут нужен для того, чтобы наши две страны побольше узнали друг о друге.

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