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Беларусь и Россия планируют запустить новый туристический проект в июне – подробности от замдиректора «БелЭкспо»

14 мая 2025 07:44
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Беларусь и Россия в июне запустят туристический патриотический проект «Маршруты Победы».

Подробности узнали у гостьи программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Елена Лихимович, заместитель директора по туристической деятельности государственного предприятия «БелЭкспо».

Беларусь и Россия планируют запустить новый туристический проект в июне – подробности от замдиректора «БелЭкспо»-2

Елена Лихимович, заместитель директора по туристической деятельности государственного предприятия «БелЭкспо»:
Идея зрела давно, и когда мы с нашими партнерами в Национальном центре России сели за один стол и решили сделать что-то такое, чтобы оно вроде как и было, но чтобы заиграло новыми красками, тем более это год 80-летия Великой Победы. Поэтому решили, что такой маршрут нужен для того, чтобы наши две страны побольше узнали друг о друге.

Подробности смотрите в видео.

# Беларусь-Россия # Союзное государство # Елена Лихимович

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