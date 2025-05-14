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Иван Кубраков провёл переговоры с главой Интерпола

14 мая 2025 06:37
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Всемирный полицейский саммит проходит в Дубае. Белорусскую делегацию возглавляет министр внутренних дел. Иван Кубраков провел ряд рабочих встреч, в том числе с главой Интерпола, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Кубраков провёл переговоры с главой Интерпола-2

Собеседники обсудили актуальные вопросы взаимодействия по разным направлениям. Несмотря на то, что рядом стран этот процесс тормозится, Беларусь готова поддерживать международные инициативы по борьбе с преступностью и разработать совместные проекты с другими государствами.

Иван Кубраков провёл переговоры с главой Интерпола-4

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Сегодня есть страны, которые тормозят развитие общего нашего политического сообщества под названием Интерпол. Именно благодаря вам сегодня развивается, эти запреты снимаются.

Представительный форум традиционно собирает глав полицейских ведомств из разных стран, экспертов по безопасности – для обмена опытом и укрепления сотрудничества. Широко демонстрируются и инновации, которые применяются в сфере обеспечения общественной безопасности. В демонстрационном центре моделируются реальные ситуации, связанные с правоохранительной деятельностью.

# Иван Кубраков # МВД # Интерпол

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