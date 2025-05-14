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Белорусская продукция нефтехимической промышленности представлена на выставке в Саудовской Аравии

14 мая 2025 06:47
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Ведущие предприятия химической отрасли Беларуси представлены на международной специализированной выставке в Саудовской Аравии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская продукция нефтехимической промышленности представлена на выставке в Саудовской Аравии-2

На площадке сконцентрированы самые успешные инновационные решения, оборудование и методы ведения рабочего процесса в нефтехимической промышленности. В Эр-Рияде представлены экспозиции из двух с половиной десятков стран. Беларусь привезла образцы крупнейших отечественных предприятий по производству нефтепродуктов, стекловолокна, полиамидных и полиэфирных нитей и технических тканей.

# Выставка

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