Белорусская продукция нефтехимической промышленности представлена на выставке в Саудовской Аравии

Ведущие предприятия химической отрасли Беларуси представлены на международной специализированной выставке в Саудовской Аравии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На площадке сконцентрированы самые успешные инновационные решения, оборудование и методы ведения рабочего процесса в нефтехимической промышленности. В Эр-Рияде представлены экспозиции из двух с половиной десятков стран. Беларусь привезла образцы крупнейших отечественных предприятий по производству нефтепродуктов, стекловолокна, полиамидных и полиэфирных нитей и технических тканей.