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В Вооружённых Силах Беларуси продолжается проверка боеготовности

12 марта 2024 10:33
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Держать порох сухим, чтобы при необходимости дать отпор противнику. Главная задача, которую перед людьми в погонах ставит Президент. Обстановка по периметру страны неспокойная, сопредельные государства наращивают военную мощь, увеличивают присутствие бойцов НАТО и непрерывно проводят учения прямо у наших границ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вооружённых Силах Беларуси продолжается проверка боеготовности-1

Сложившаяся ситуация вынуждает наших военных постоянно быть начеку. Боеготовность соединений и воинских частей проверяют в эти дни в Вооруженных Силах Беларуси. В рамках мероприятий осуществили погрузку военной техники и оружия на железнодорожный транспорт для его дальнейшей переброски в районы выполнения задач. Во время смотра оценивалось состояние военной и спецтехники, а также умение личного состава оперативно подготовиться к выдвижению в назначенные точки.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество

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