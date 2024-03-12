Белорусский певец Илья Назаров выпустил новый трек «Вместе» с детским хором. Послушайте

Илья Назаров, певец:

Одно название «Вместе» уже о многом говорит. У меня давно созревали мысли, чтобы расширить свое творчество. Темы, на которые я пою, то, о чем я хочу рассказать слушателям, – расширить диапазон тем.

Песня получилась шикарная. Была проделана огромная работа. Это самая сложная работа, которая у меня была, но она была сделана за самый короткий срок. Я понял, что сейчас очень важно для достижения целей объединяться, быть вместе. Песня именно про это.