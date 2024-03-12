Прямой эфир

Белорусский певец Илья Назаров выпустил новый трек «Вместе» с детским хором. Послушайте

12 марта 2024 09:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Илья Назаров, певец, блогер и дизайнер.

Дмитрий Потапович, ведущий:
Выходит новый трек «Вместе». Расскажите подробнее об этой композиции.

Белорусский певец Илья Назаров выпустил новый трек «Вместе» с детским хором. Послушайте-1

Илья Назаров, певец:
Одно название «Вместе» уже о многом говорит. У меня давно созревали мысли, чтобы расширить свое творчество. Темы, на которые я пою, то, о чем я хочу рассказать слушателям, – расширить диапазон тем.

Песня получилась шикарная. Была проделана огромная работа. Это самая сложная работа, которая у меня была, но она была сделана за самый короткий срок. Я понял, что сейчас очень важно для достижения целей объединяться, быть вместе. Песня именно про это.

Подробнее в видео.

# Белорусские исполнители # общество # Дмитрий Потапович # Александра Каштанова # Юрий Царёв # Илья Назаров

Другие новости рубрики

Все новости
Сергей Алейник проведёт встречи с индийским коллегой во время официального визита
12 марта 2024 07:46

Сергей Алейник проведёт встречи с индийским коллегой во время официального визита

Победители университетской олимпиады станут студентами Гродненского аграрного без ЦТ
12 марта 2024 07:43

Победители университетской олимпиады станут студентами Гродненского аграрного без ЦТ

В Беларуси начинается выдвижение кандидатов в члены Совета Республики и в делегаты ВНС
12 марта 2024 07:08

В Беларуси начинается выдвижение кандидатов в члены Совета Республики и в делегаты ВНС