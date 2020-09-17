Беларусь и Россия обсудят отмену роуминга в Союзном государстве

Новости Беларуси. Беларусь и Россия проведут переговоры по отмене роуминга. Они пройдут 17 сентября в формате видеоконференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в переговорах примут профильные ведомства двух стран. К диалогу также подключатся представители белорусских и российских операторов связи.