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Беларусь и Россия обсудят отмену роуминга в Союзном государстве

17 сентября 2020 06:58
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Новости Беларуси. Беларусь и Россия проведут переговоры по отмене роуминга. Они пройдут 17 сентября в формате видеоконференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Россия обсудят отмену роуминга в Союзном государстве-1

Участие в переговорах примут профильные ведомства двух стран. К диалогу также подключатся представители белорусских и российских операторов связи.

Беларусь и Россия обсудят отмену роуминга в Союзном государстве-4

Напомним, работа над отменой роуминга на территории Союзного государства ведется с 2017 года. Спустя два года стороны утвердили соответствующую дорожную карту, в которой пошагово прописали необходимые мероприятия по обеспечению корректной работы маршрутизации и тарификации звонков.

# Беларусь-Россия # общество # Фотофакт

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