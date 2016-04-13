Новости Беларуси. Беларусь и Россия активно готовятся к очередному Форуму регионов. 13 апреля в Минске состоится заседание совместного организационного комитета. Делегаты планируют обсудить ход подготовки мероприятий, запланированных в рамках форума.

Одно из главных событий в жизни Союзного государства пройдет в белорусской столице в начале июня. Это будет уже третья такая встреча на уровне парламентариев, руководителей областей, министерств и ведомств. Особую весомость принимаемым там решениям традиционно придает участие президентов двух стран.

Основными темами нынешнего Форума регионов Беларуси и России станут социальная политика, гуманитарное и экономическое сотрудничество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.