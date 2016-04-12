Новости Беларуси. Пошлины на посылки из-за рубежа в Беларуси начнут действовать с 14 апреля. Об этом 12 апреля сообщили в Таможенном комитете страны. Норма беспошлинного ввоза товаров составит 22 евро в месяц. А предельная масса – 10 килограммов. Это при условии, что вещи вы заказываете для личного пользования.

Уже послезавтра посылки из-за рубежа будут приходить по новым правилам. Схема простая: если товар дороже 22 евро или больше 10 килограммов по весу, получатель платит пошлину. Это 30% от суммы превышения лимита. Плюс к этому взимается 5 евро в качестве таможенного сбора. Независимо от цены и веса.

Владимир Орловский, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

При определении стоимости посылки будут учитываться те документы, которые пришли с посылкой. Если стоимость будет явно занижена, то ее будет определять таможенный орган. Тот же телефон не может стоить 10 евро. Если такая будет ценовая информация о товаре в документах, с которыми пришел товар, то мы ее не примем.

Изменятся и правила игры для тех, кто ввозит товар из-за рубежа. Раз в три месяца можно будет ввозить вещей на сумму до 300 евро и 20 кило по весу. Все, что больше, – будет считаться коммерческой партией. При этом вещи в багаже не будут подлежать пошлине.

Новые нормы ввоза товаров в страну не будут распространятся на некоторые их виды. Бесплатно, как и раньше, можно будет ввозить товары общей стоимостью до 1500 евро и массой до 50 килограммов. В их числе те, которые везут самолётом; товар, полученный в наследство; товар, который вывезли и ввезли обратно (включая вещи б/у); товары, ввозимые сотрудниками диппредставительств и консульских учреждений.

Посылки же белорусы стали получать чаще. За два года их число увеличилось в 6 раз. При этом 90% жителей страны посылки вовсе не получают. То есть все почти 12 миллионов почтовых отправлений приходят в адрес оставшихся 10%. Среди них есть и люди, которые занимаются серой торговлей.

Пётр Маркачевский, заместитель начальника управления организации борьбы с контрабандой и АТП Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Сами почтовые отправления, конечно, используются для ввоза на таможенную территорию, в том числе наркотических и психотропных веществ. Таможенные органы регулярно выявляют такие попытки ввоза. Есть отдельные случаи, когда товары, перемещаемые в почтовых отправлениях, не декларировались.

Пошлина будет взиматься и в отношении товаров из магазинов Duty Free, если они превышают норму. До вступления в силу указа остается один день. Вместе с тем, таможенный комитет отмечает, что ажиотажа на границах нет. Как, впрочем, и в почтовых отделениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.