Развитие придорожного сервиса: чего не хватает белорусским трассам?

Новости Беларуси. В Беларуси разработана схема, по которой будет развиваться придорожный сервис до 2020 года. Она охватывает все регионы, разумеется, особое внимание республиканским дорогам. Тему сервиса 12 апреля подняли в правительстве. Итак, перед транспортниками стоит задача создать достойные условия для получения необходимых услуг.

Беларусь как «жемчужина нового Шелкового пути», а также страна, расположенная на пути между Европой и Азией. Транзитным государством Синеокую называют не случайно. Мы находимся как раз на пересечении международных транспортных коридоров — Север-Юг и Запад-Восток. Ежегодно через территорию нашей страны следует свыше 100 миллионов тонн европейских грузов.

Через Беларусь проходят два транспортных коридора. Первый соединяет Германию, Польшу, Беларусь и Россию. Второй — Финляндию, Россию, Беларусь, Украину, Молдову, Румынию, Болгарию и Грецию. Такая транзитная карта обязывает. В первую очередь к развитию придорожного сервиса. Как раз о развитии сферы услуг говорили сегодня в Совмине.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Доступные и качественные услуги придорожного сервиса – это не только экономическая составляющая (экспорт услуг), но и имидж страны.

И каков он — тот самый имидж страны? Взглянем на белорусский придорожный сервис глазами автомобилиста. Хорошие дороги, а главное, множество автозаправок, пунктов питания и торговли. Все это замечаешь невооруженным глазом.

Отмечают это и опытные водители. Все те, кто уже исколесил многие дороги Синеокой. Говорят о достаточном количестве заправок, автомоек.

Виталий Кульгавчук, дальнобойщик:

Есть замечательные заправки. Даже душ бесплатный есть.

Правда, отмечают и то, что над чем работать есть.

Вячеслав Савицкий, дальнобойщик:

Гродненская область получше дороги. Строится сейчас все.

Украинец Владимир Воронский уже шестой год возит грузы по белорусским дорогам. На его рабочей карте Беларусь, Россия и Прибалтика. Сравнить есть с чем.

Владимир Воронский, дальнобойщик (Украина):

В Беларусь, будем говорить из трех, – самые лучшие дороги, самый лучший сервис.

Сейчас в Синеокой примерно 1700 объектов различной специализации. Но строительство не прекращается. Более 90 вот-вот появятся на белорусских картах, более двухсот объектов проектируются. Участвуют в этом и иностранные инвесторы. Генеральная схема придорожного сервиса разработана до 2020 года.

Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Главная задача этой генеральной схемы – это выполнение поручений, которые были даны Президентом: чтобы это не были земли сельскохозяйственного назначения, чтобы мы придорожный сервис где-то размещали ближе к населенным пунктам.

Больше всего в придорожном сервисе недостает пунктов питания. В ближайшие 4 года построить планируют 158 кафе. Спрос есть. Как среди белорусских водителей, так и среди иностранных гостей. Это кафе в Могилевской области тому подтверждение.

Вахид Аллахвердиев, хозяин придорожного кафе:

Наши основные гости – россияне, дальнобойщики заезжают.

Александр Мурашко, водитель:

Сервис развит на должном уровне. Дело в том, что я был не только в России и Украине, но и в Казахстане.

Владимир Зубов, водитель (Россия):

Не хватает кемпингов, где можно остановиться с палаткой.

Как бы то ни было, развитие придорожного сервиса не стоит на месте. Ведь это без преувеличения – визитная карточка страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.