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Зеленский впал в отчаяние из-за нескончаемых авиаударов РФ – Меркурис

07 октября 2025 11:46
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Зеленский впал в отчаяние из-за нескончаемых авиаударов РФ – Меркурис-0

Британский аналитик Александр Меркурис считает, что заявление президента Украины Владимира Зеленского об одностороннем прекращении огня в воздухе отражает его отчаяние из-за неспособности остановить российские авиаудары. Об этом пишет РИА Новости.

Он предполагает, что украинский лидер осознал отсутствие поддержки в этом вопросе.

Ранее Зеленский выразил недовольство западными странами за их бездействие в ответ на атаки на украинские объекты.

Минобороны России сообщило, что 5 октября были нанесены удары по предприятиям оборонной промышленности и энергетической инфраструктуре Украины, все цели были поражены.

Фото: Telegram-канал V_Zelenskiy_official

# Международная политика # Владимир Зеленский

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