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Минское «Динамо» успешно завершило первую домашнюю серию матчей КХЛ

07 октября 2025 12:16
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Пять побед в шести матчах. Минское «Динамо» успешно завершило первую домашнюю серию матчей нового сезона чемпионата КХЛ. В заключительном поединке «зубры» встречались с финалистом прошлого розыгрыша Кубка Гагарина, челябинским «Трактором», сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

«Зубры» вышли вперед уже на второй минуте, отличился Даниил Сотишвили. Вскоре гости отыгрались, но в дальнейшем игра шла под диктовку хозяев. На старте второго периода динамовцы вышли вперед благодаря голу Виталия Пинчука. 

Затем преимущество увеличил Дэл Колл, для которого эта шайба стала первой в составе столичного клуба. Вскоре Пинчук оформил дубль и установил окончательный счет – 4:1. Минчане закрепились на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. Впереди у «зубров» два выездных поединка против «Шанхайских драконов», матчи пройдут 9 и 11 октября.

# Хоккей

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