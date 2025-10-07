Минское «Динамо» успешно завершило первую домашнюю серию матчей КХЛ

Пять побед в шести матчах. Минское «Динамо» успешно завершило первую домашнюю серию матчей нового сезона чемпионата КХЛ. В заключительном поединке «зубры» встречались с финалистом прошлого розыгрыша Кубка Гагарина, челябинским «Трактором», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Зубры» вышли вперед уже на второй минуте, отличился Даниил Сотишвили. Вскоре гости отыгрались, но в дальнейшем игра шла под диктовку хозяев. На старте второго периода динамовцы вышли вперед благодаря голу Виталия Пинчука.

Затем преимущество увеличил Дэл Колл, для которого эта шайба стала первой в составе столичного клуба. Вскоре Пинчук оформил дубль и установил окончательный счет – 4:1. Минчане закрепились на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. Впереди у «зубров» два выездных поединка против «Шанхайских драконов», матчи пройдут 9 и 11 октября.