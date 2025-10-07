Заложить основы – хорошо и плохо. О современной молодёжи поговорили с актрисой театра и кино

Елена Борзова, заслуженная артистка Российской Федерации:

Ганны в «Полесской хронике» «Люди на болоте» Ивана Мележа. Для меня, конечно, это знаковая картина была.

Олег Лепешенков:

Ведь «Беларусьфильм» – о нем говорят, что всегда в его картинах присутствовал некий свет, который шел изнутри. У нас программа называется «Прикосновение к свету». Насколько важно нести этот свет для кино?

Елена Борзова:

Творчество – это всегда свет. Про какую бы трагедию, проблему ни говорил человек. Что бы мы ни изучали, скрупулезно разлагая на атомы, душу человеческую – мы должны оставлять каждый раз человеку право выхода. То есть мы не имеем право сказать, что выхода нет. Ты не человек, ты – животное. Это очень много я видела – Серебренникова картины, еще известные художники театральные, киношные. Они не дают человеку понять, что он образ и подобие божие. Какие бы он испытания ни проходил, должен их вынести. Как у Савицкого в картинах – он показывает концлагерь, а я вижу свет человеческий в этом. Есть выход душе человеческой. Этот свет в каждом есть – это душа. Сейчас вроде люди стали открывать глаза, душу. Но нельзя это делать формально ни в коем случае. Если мы включаем такое надо, сейчас я вам скажу. Получается такой я пионер, всем ребятам пример. Душа – это что-то другое. Это другое измерение, это разговор человека с космосом, с Богом. Это разговор человека с самим собой, пониманием себя в этом мире. Если этого в человеке нет – значит, света нет. Я все время Станиславского в пример привожу, который сказал, что, если нет ценностей духовных, моральных устоев, принципов жизненных нет, нет интеллекта, нет у человека профессионализма, не надо в эту профессию ходить. Это профессия – художник, композитор, режиссер, документалист, дизайнер, артист. Они все должны эти принципы в душе держать. Лично каждый человек несет ответственность этого света. Поэтому, я считаю, что мы не просто обязаны, мы на посту.