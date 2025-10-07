Особо отметим, что на базе этой миссии ООО «Астроинженерные технологии» официально стало первой белорусской компанией — полноправным членом Международной астронавтической федерации (IAF). Это значимый шаг, подтверждающий, что идея индустриализации ближнего космоса уже находит отклик в международном научном и технологическом сообществе.

Сидней, 1 октября 2025 — в рамках Международного Астронавтического Конгресса IAC 2025 генеральный директор ООО «Астроинженерные технологии» Денис Исаев выступил с докладом «Геокосмический планетарный аппарат для индустриализации ближнего космоса». Его презентация вызвала живой интерес у участников мероприятия и привлекла внимание ведущих специалистов NASA.

Основные моменты мероприятия

• Программа uSpace, разработанная инженером мира Анатолием Юницким, продемонстрировала концепцию создания инфраструктуры для космической промышленности — фундамента, необходимого для «космической экономики».

• Выступления сопровождались живой дискуссией с ведущими астронавтами и представителями NASA, непосредственно с Аароном Уивером (Dr. Aaron Weaver), что усилило имидж белорусского проекта как перспективного, технологически и научно обоснованного.

• Тема «безракетной индустриализации космоса» становится мощным мировым трендом, а Беларусь входит в круг стран, чьи проекты уверенно звучат на мировом уровне.

О докторе Аароне Уивере: кто он и почему его мнение важно

Аарон Уивер (Dr. Aaron Weaver) — признанный специалист в космической инженерии и интеграции программ, работающий в NASA. Его выступление на IAC 2025 и участие в дискуссиях стали одним из ключевых моментов, подчёркивающих серьёзность внимания к представленной идее.

Краткий профиль и заслуги:

• В настоящее время Dr. Aaron Weaver занимает позицию Deputy Chief, Space Technology Project Office в Центре исследований Glenn (NASA Glenn Research Center).

• Он отвечает за стратегию, планирование и интеграцию проектов, реализуемых в рамках Space Technology Mission Directorate (STMD), а также курирует связи с внешними партнёрами и участие в архитектуре миссии Artemis.

Встреча с таким экспертом — это не просто престиж для проекта, но и возможность установить контакты, получить обратную связь и обменяться идеями с теми, кто стоит у истоков