ГПК: скопление транспорта, ожидающего въезда в ЕС, продолжает расти

Наибольшее количество грузовиков фиксируется перед литовским пунктом пропуска «Мядининкай». За минувшие сутки по этому маршруту в ЕС проследовало всего около 20 % фур от установленной нормы. Кроме того, контрольные службы сопредельных латвийских и польских погранпереходов пропустили на свою территорию в среднем 48 % грузового транспорта от установленных договоренностей.