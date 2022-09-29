Прямой эфир

ГПК: скопление транспорта, ожидающего въезда в ЕС, продолжает расти

29 сентября 2022 09:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Скопление транспорта, ожидающего въезда в ЕС, продолжает расти. Госпогранкомитет Беларуси назвал причину – невыполнение сопредельными контрольными службами двусторонних договоренностей по пропуску автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГПК: скопление транспорта, ожидающего въезда в ЕС, продолжает расти-1

Наибольшее количество грузовиков фиксируется перед литовским пунктом пропуска «Мядининкай». За минувшие сутки по этому маршруту в ЕС проследовало всего около 20 % фур от установленной нормы. Кроме того, контрольные службы сопредельных латвийских и польских погранпереходов пропустили на свою территорию в среднем 48 % грузового транспорта от установленных договоренностей.

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Урожайность зерна кукурузы в Беларуси выше прошлогодней, убрано около 5% площади
29 сентября 2022 07:42

Урожайность зерна кукурузы в Беларуси выше прошлогодней, убрано около 5% площади

«САСС уполномочен заявить» – мир интереснее, чем вы думаете, и мы вам это докажем!
29 сентября 2022 07:26

«САСС уполномочен заявить» – мир интереснее, чем вы думаете, и мы вам это докажем!

В Вилейке по крышам домов ловили сбежавшего павлина
29 сентября 2022 07:03

В Вилейке по крышам домов ловили сбежавшего павлина