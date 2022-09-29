ГПК: скопление транспорта, ожидающего въезда в ЕС, продолжает расти

Новости Беларуси. Скопление транспорта, ожидающего въезда в ЕС, продолжает расти. Госпогранкомитет Беларуси назвал причину – невыполнение сопредельными контрольными службами двусторонних договоренностей по пропуску автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наибольшее количество грузовиков фиксируется перед литовским пунктом пропуска «Мядининкай». За минувшие сутки по этому маршруту в ЕС проследовало всего около 20 % фур от установленной нормы. Кроме того, контрольные службы сопредельных латвийских и польских погранпереходов пропустили на свою территорию в среднем 48 % грузового транспорта от установленных договоренностей.