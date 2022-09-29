Урожайность зерна кукурузы в Беларуси выше прошлогодней, убрано около 5% площади

Новости Беларуси. С каждым днем растут амбарные запасы зерна. Причем сейчас за счет кукурузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее урожайность выше прошлогодней на 4,3 центнера с гектара: сейчас получают на круг 73,5 центнера.

Всего к уборке подлежит свыше 300 тысяч гектаров этой ценной кормовой культуры для зернофуража. Убрано чуть более 5 % площади. Больше всего кукурузы на зерно оставлено в Минской области.