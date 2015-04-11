Беларусь и космос. Знают ли минчане, кто из белорусов был в космосе, как называется отечественный спутник и кому установлен памятник у планетария?

Поинтересуемся у минчан, знают ли они имена своих соотечественников, побывавших в космосе?

Минчане:

Вообще, есть несколько человек, но по фамилиям не могу назвать.

Климук, по-моему.

Конечно: Климук и Коваленок.

Есть. Владимир Коваленок и Петр Климук.

Климук и Коваленок.

Климук, Коваленок и так далее. Еще из Червенского района какой-то теперешний космонавт у нас есть. Я только его фамилию не помню.

Петр Климук.

Петр Климук и Владимир Коваленок.

Климук, потом из Витебского района какой-то. Как его фамилия? Коваленок, да. И еще третий был, но не помню фамилию.

Новицкий.

Первым белорусским космонавтом стал Петр Климук. В 1973 году он провел на околоземной орбите семь суток, занимался астрофизическими наблюдениями и исследованиями.

Второй полет в 63 дня состоялся 24 мая 1975 года.

Еще одним белорусом, покорившим космическое пространство, стал Владимир Коваленок. Он побывал в космосе три раза (в 1977, 1978 и 1981 годах) и провел там 216 суток.

В 2012 году Олег Новицкий стал третьим нашим соотечественником в космосе и первым белорусским космонавтом, возглавившим экипаж 34-й международной экспедиции на МКС.

Во время его полугодового полета были сделаны уникальные снимки нашей столицы из космоса.

Еще одно знаковое событие в космической истории нашей страны произошло 22 июля 2012 года. Тогда был запущен в космос белорусский спутник.

Первая попытка состоялась в 2006 году, однако она не увенчалась успехом. А знают ли минчане, как называется аппарат, благодаря которому Беларусь стала космической державой?

Минчане:

Я не скажу точно.

Вопрос сложный, конечно.

«БелКа-1».

Ой, нет, не знаю.

Был запущен, но что-то с ним произошло. Неудачно.

Я помню, что это было провально, но не помню его названия.

Нет, точно не помню. «БелКа»?

Да, «БелКа-2».

«БелКа»? Или «Стрелка»?

Вот уже несколько лет в космическом пространстве парит спутник «БелКа-2», который стал гордостью нашей страны, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

В Минске есть несколько улиц, названия которых связаны с внеземным пространством.

Так, в районе Цнянского водохранилища расположилась улица, названная в честь первого человека, покорившего космос, – Юрия Гагарина. А вот в микрорайоне Сокол находятся две улицы с космическими именами – Звездная и Взлетная. Также в Октябрьском районе одна из улиц носит название Аэродромной.

Посмотреть на звездное небо днем есть возможность у жителей столицы в Минском планетарии. В 2015 году он отмечает свой полувековой юбилей.

Посетители планетария могут наблюдать Солнце и пятна на нем, Луну с ее кратерами и морями, планеты Венеру, Марс, Юпитер, Сатурн. Звезды здесь стали еще ближе благодаря новшеству: теперь совершить захватывающее путешествие по околоземному пространству можно благодаря сферическому кино.

Рядом с планетарием в Центральном детском парке имени Горького находится памятник. Узнаем у минчан кому он установлен?

Минчане:

Циолковскому что ли?

Циолковскому, конечно.

Циолковский, наверное. Да.

Совсем недавно я там гуляла, но на памятник не обратила внимания.

Не знаю.

Да, это памятник Циолковскому. Точно.

Циолковский, да.

Циолковскому? Оно того стоит. Это отец и родоначальник космоса.

Это памятник великому ученому, основоположнику теоретической космонавтики Циолковскому Константину Эдуардовичу. Он заложил основы для расчета реактивного движения и разработал конструкцию первой космической ракеты. Константин Эдуардович был ярым пропагандистом идеи освоения космоса.