Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Минск 11 апреля вечером

Новости Беларуси. Православные всего мира готовятся ко Христову Воскресению. У верующих 11 апреля — Великая суббота. Один из главных праздников церковного календаря отмечают с особым торжеством и радостью. В Беларуси по традиции тысячи прихожан принимают участие в пасхальных службах. Они проходят в храмах весь день.

Вечером Владыка Павел проведет божественную Литургию в Свято-Духовом кафедральном соборе. Митрополит Минский и Заславский возглавит служение полуночницы. Сюда, а также в другие приходы, из Иерусалима доставят Благодатный огонь. Ожидается, что самолет приземлится в Минске около десяти вечера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Иерусалиме сошел благодатный огонь. Пламя загорелось на глазах десятков тысяч людей, которые собрались в этот день в храме Гроба Господня. Огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Его всегда ждут с волнением и трепетом.

Молитву о ниспослании чуда прочитал патриарх Феофил Третий. Огонь появился в часовне, над каменным ложем, где покоилось в Великую субботу погребённое тело Христа. До этого все свечи и светильники в храме были потушены. После схождения священного огня, патриарх передал его верующим, которые зажгли от него связки из 33-х свечей — по возрасту Иисуса.