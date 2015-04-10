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Фотография вице-президента США Джо Байдена, отобравшего соску у ребенка, взорвала интернет

10 апреля 2015 21:05
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Новости США. В среду, 8 апреля, Джорджина Блумберг, дочь бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, опубликовала на своей странице Facebook фотографию, на которой вице-президент США Джо Байден держит на руках ее 15-месячного сына Джаспера, а во рту у политика находится соска малыша.

Фотография вице-президента США Джо Байдена, отобравшего соску у ребенка, взорвала интернет-1

Фотография вице-президента США Джо Байдена, отобравшего соску у ребенка, взорвала интернет-3

"Что же делать мальчику, когда вице-президент забрал его соску? " – подписала фотографию Джорджина.

Фотография вице-президента США Джо Байдена, отобравшего соску у ребенка, взорвала интернет-6

По сообщению The New York Post, фотография была сделана во время церемонии в Вашингтоне, на которой Блумберг официально стал почетным кавалером ордена Британской империи.

Фотография вице-президента США Джо Байдена, отобравшего соску у ребенка, взорвала интернет-9

Мнения пользователей социальной сети разделились. Многие назвали снимок «отвратительным», добавив, что маленькому Джасперу следует «немедленно выбросить пустышку». Правда, нашлись и те, кто заявил: «фото такое трогательное». 

# общество # Фотофакт # Дети # Майкл Блумберг # Джорджина Блумберг # Джо Байден

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