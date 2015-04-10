Фотография вице-президента США Джо Байдена, отобравшего соску у ребенка, взорвала интернет

Новости США. В среду, 8 апреля, Джорджина Блумберг, дочь бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, опубликовала на своей странице Facebook фотографию, на которой вице-президент США Джо Байден держит на руках ее 15-месячного сына Джаспера, а во рту у политика находится соска малыша.

"Что же делать мальчику, когда вице-президент забрал его соску? " – подписала фотографию Джорджина.

По сообщению The New York Post, фотография была сделана во время церемонии в Вашингтоне, на которой Блумберг официально стал почетным кавалером ордена Британской империи.