Новости Беларуси. Израильская косметология, музыкотерапия, кедровая сауна и не только... Суперсовременный СПА-центр открылся в санатории «Юность». Райский уголок там появился аккурат к туристическому сезону. На оборудование зоны релакса понадобилось больше года.

Сейчас к услугам отдыхающих представлено около 80 процедур. Многим из которых нет аналогов в Беларуси.

В СПА-«меню» есть даже индийская баня.

Дмитрий Рыбко, директор ГУ «Санаторий «Юность» управления делами президента Республики Беларусь:

Предлагаем такую услугу, как индийская баня «Махарани». Её в Минске и в республике больше нигде нет. Мы её заказывали из Индии. Она к нам практически 8 месяцев плыла и ехала. В продолжении и дальше планируем развиваться. На этот год запланировали реконструкцию главного холла санатория с заменой лифтового оборудования и центральной лестницы.

Нона Сиренко, отдыхающая (Россия):

Приезжаю отдыхать 4-5 раз в году. Поднимать своё настроение. Желание жить. Хоть я и очень взрослый человек, но мне хочется жить! Санаторий очень чудесный.

Киногурманов ждет обновлённый концертный зал. Он рассчитан на 250 отдыхающих. Здесь можно будет посмотреть как премьеры, так и старые добрые ленты. В целом, по словам специалистов, Беларусь полностью готова к летнему туристическому сезону. Особой популярностью наши здравницы пользуются у россиян. В последнее время в Синеокую приезжают и всё больше туристов из других стран. Так, за лечением и оздоровлением в наши санатории едут жители Польши, Литвы, Латвии, Казахстана и Азербайджана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.