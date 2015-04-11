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Суперсовременный СПА-центр открылся в санатории «Юность»

11 апреля 2015 11:35
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Новости Беларуси. Израильская косметология, музыкотерапия, кедровая сауна и не только... Суперсовременный СПА-центр открылся в санатории «Юность». Райский уголок там появился аккурат к туристическому сезону. На оборудование зоны релакса понадобилось больше года.

Сейчас к услугам отдыхающих представлено около 80 процедур. Многим из которых нет аналогов в Беларуси.

В СПА-«меню» есть даже индийская баня.

Дмитрий Рыбко, директор  ГУ «Санаторий «Юность» управления делами президента Республики Беларусь:
Предлагаем такую услугу, как индийская баня «Махарани». Её в Минске и в республике больше нигде нет. Мы её заказывали из Индии. Она к нам практически 8 месяцев плыла и ехала. В продолжении и дальше планируем развиваться. На этот год запланировали реконструкцию главного холла санатория с заменой лифтового оборудования и центральной лестницы.

Нона Сиренко, отдыхающая (Россия):
Приезжаю отдыхать 4-5 раз в году. Поднимать своё настроение. Желание жить. Хоть я и очень взрослый человек, но мне хочется жить! Санаторий очень чудесный.

Киногурманов ждет обновлённый концертный зал. Он рассчитан на 250 отдыхающих. Здесь можно будет посмотреть как премьеры, так и старые  добрые ленты. В целом, по словам специалистов, Беларусь полностью готова к летнему туристическому сезону. Особой популярностью  наши здравницы  пользуются у россиян. В последнее время  в Синеокую приезжают и всё больше туристов из других стран. Так, за лечением и оздоровлением  в наши санатории едут жители Польши, Литвы, Латвии, Казахстана и Азербайджана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# общество # Отдых # Дмитрий Рыбко

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