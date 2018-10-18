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Беларусь и КНР заинтересованы в обмене опытом в социальной сфере

18 октября 2018 12:11
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Новости Беларуси. Беларусь и Китай планируют усилить сотрудничество в социальной сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и КНР заинтересованы в обмене опытом в социальной сфере-1

Об этом стало известно 18 октября на двусторонних переговорах с делегацией из Китая в белорусском парламенте. Обмен опытом законотворческой деятельности в социально-экономической сфере – основная цель делового визита. Также на повестке дня вопросы развития торгово-экономических и гуманитарных связей.

Беларусь и КНР заинтересованы в обмене опытом в социальной сфере-4

Жэнь Сяньлян, заместитель председателя Комитета по социальному строительству Всекитайского собрания народных представителей Китая:
Наша делегация очень рада, что сегодня мы ведем переговоры в Палате представителей. Мы обсуждали вопросы трудоустройства, социального обеспечения и защиты несовершеннолетних. В этой сфере мы хотим обменяться опытом с белорусской стороной.

Беларусь и КНР заинтересованы в обмене опытом в социальной сфере-7

2018 год для белорусско-китайских отношений уже стал весьма важным. Это и введение взаимного безвизового режима, и первое производство в «Великом камне». Его и еще несколько крупных предприятий планируют посетить гости из КНР в ближайшее время.

# Беларусь-Китай # общество # Жэнь Сяньлян # Фотофакт

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