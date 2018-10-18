Беларусь и КНР заинтересованы в обмене опытом в социальной сфере

Новости Беларуси. Беларусь и Китай планируют усилить сотрудничество в социальной сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом стало известно 18 октября на двусторонних переговорах с делегацией из Китая в белорусском парламенте. Обмен опытом законотворческой деятельности в социально-экономической сфере – основная цель делового визита. Также на повестке дня вопросы развития торгово-экономических и гуманитарных связей.

Жэнь Сяньлян, заместитель председателя Комитета по социальному строительству Всекитайского собрания народных представителей Китая:

Наша делегация очень рада, что сегодня мы ведем переговоры в Палате представителей. Мы обсуждали вопросы трудоустройства, социального обеспечения и защиты несовершеннолетних. В этой сфере мы хотим обменяться опытом с белорусской стороной.