Прямой эфир

До -3°C. На выходных в Беларусь придут заморозки

18 октября 2018 10:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 19 октября до 19 градусов тепла. Прогноз синоптиков даёт белорусам два дня, чтобы попрощаться с «бабьим летом», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 19 октября, в пятницу, ещё сохранится хорошая погода, но в субботу и воскресенье – похолодает.

До -3°C. На выходных в Беларусь придут заморозки-1

Антициклон, подаривший солнечную и очень теплую для этого времени погоду, отступает на Поволжье. На территорию Беларуси начнет поступать более холодный воздух северных широт.

До -3°C. На выходных в Беларусь придут заморозки-4

В ночь на 20 октября по северо-западу ожидаются заморозки от 0 до -3°C. Днём воздух прогреется до + 14°C.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как обезопасить детей от пожаров у себя в доме? Простые советы по безопасности от МЧС
18 октября 2018 09:56

Как обезопасить детей от пожаров у себя в доме? Простые советы по безопасности от МЧС

К кому может прийти инспектор, чтобы проверить пожарную безопасность дома? Рассказывает представитель МЧС
18 октября 2018 09:50

К кому может прийти инспектор, чтобы проверить пожарную безопасность дома? Рассказывает представитель МЧС

По последнему слову техники. Новые специализированные аудитории появились в Военной академии
18 октября 2018 08:54

По последнему слову техники. Новые специализированные аудитории появились в Военной академии