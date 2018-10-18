До -3°C. На выходных в Беларусь придут заморозки

Новости Беларуси. 19 октября до 19 градусов тепла. Прогноз синоптиков даёт белорусам два дня, чтобы попрощаться с «бабьим летом», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 19 октября, в пятницу, ещё сохранится хорошая погода, но в субботу и воскресенье – похолодает.

Антициклон, подаривший солнечную и очень теплую для этого времени погоду, отступает на Поволжье. На территорию Беларуси начнет поступать более холодный воздух северных широт.