Как обезопасить детей от пожаров у себя в доме? Простые советы по безопасности от МЧС

В гостях у программы «Утро. Студия хорошего настроения» Ольга Мельченко, официальный представитель МЧС г. Минска. Дайте простые советы по безопасности: как обезопасить себя от пожаров? Особенно когда в доме маленькие дети – группа риска?

Ольга Мельченко, официальный представитель МЧС г. Минска:

Детки маленькие, у них пытливый ум, они с большим энтузиазмом исследуют неизведанное, что есть у них дома. Очень важно, чтобы родители обучали своих детей правилам безопасности, рассказывали, что можно, а что нельзя делать, с какими элементами дети могут играть дома, а с какими нет. К примеру, электроприбор – это запретная тема. Ни в коем случае нельзя детям пользоваться, к примеру, утюгом или включать обогреватель – это вообще табу для детей. Очень важно, чтобы родители на своем примере показали, как необходимо поступать. Очень важно обезопасить себя как раз в осенне-зимний период при использовании электроприборов.

Некоторые начинают на самих обогревателях сушить вещи – этого делать ни в коем случае нельзя. Любой прибор имеет инструкцию, которую нужно прочитать перед использованием, чтобы он работал правильно и не навредил. Важный момент: не оставлять его без присмотра и не выполнять те действия, которые могут привести к пожару. Собственно, и детей этому учить. Тогда ваша семья будет в безопасности. Существует эффект невыключенного утюга, когда человек вспоминает о нем вне дома. Кроме того, электроприборы зачастую включены в розетку: телевизор, холодильник. Правильно ли их всегда отключать? Вы сами их отключаете?

Ольга Мельченко:

Когда я ухожу из дома, делаю блиц-опрос для самой себя, проверяю, что у меня всё выключено. Единственный прибор, который у меня дома работает, – это холодильник. Включенный в розетку телевизор также может послужить причиной, такие случаи были, потому что он находится в режиме работы по умолчанию, и всё равно напряжение остается. И чтобы обезопасить себя, нужно выдернуть шнур из розетки. Многие оставляют зарядные устройства для телефонов включенными. Ольга Мельченко:

Этого также нельзя делать. Если есть в доме маленькие дети, на розетки можно ставить заглушки. Также в доме можно установить автономные пожарные извещатели. Этот прибор позволяет минимизировать время определения происшествия. Он издает особый сигнал, когда в помещении может происходить загорание. Таким образом, в семье смогут быстро среагировать и принять меры по тушению загоранию, если оно еще на начальной стадии, либо обратиться к спасателям, чтобы они максимально быстро приехали.