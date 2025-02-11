Беларусь и Карелия усилят сотрудничество в сферах культуры и сохранения исторической памяти

Делегация этнических белорусов Карелии посещает нашу страну. Программа 5-дневного визита охватывает несколько регионов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Делегация этнических белорусов Карелии посещает нашу страну. Программа 5-дневного визита охватывает несколько регионов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
11 февраля гости побывали на уникальном предприятии, где на протяжении многих лет сохраняют традиции изготовления национальных костюмов и сувениров. За 2024 год здесь создали около 2,5 миллиона единиц продукции. Изделия белорусских мастеров могли бы пополнить сценический гардероб творческих коллективов Карелии, которые за тысячи километров прославляют белорусскую культуру.
Наталья Ставинова, специалист отдела методического фонда научно-производственного Республиканского унитарного предприятия Белорусских народных ремесел:
Мы собираем много всевозможной информации в экспедициях вместе с художниками и искусствоведами. И стараемся сохранить и возродить костюм, чтобы он не пропал, белорусский костюм. И чем интересны нам гости, тем, что они должны понимать, что корни их, даже если они уехали в другую страну, они все равно здесь остаются.
Александра Перхина, заместитель председателя Региональной общественной организации «Национально-культурная автономия белорусов Карелии»:
Я с детства посещаю республику, у меня здесь очень много родственников, но каждый раз, приезжая в Беларусь, я открываю что-то новое для себя, в том числе и фабрику эту, потому что изделия я видела, но на самой фабрике и на производстве я никогда не была. С нами приехали в качестве делегации люди, которые никогда не видели Республику Беларусь. Они в полнейшем восторге от приема и от того, как нас радушно встретили с любовью, и в том числе от различных предприятий, на которых мы были.