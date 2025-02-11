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Беларусь и Карелия усилят сотрудничество в сферах культуры и сохранения исторической памяти

11 февраля 2025 17:21
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Делегация этнических белорусов Карелии посещает нашу страну. Программа 5-дневного визита охватывает несколько регионов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Карелия усилят сотрудничество в сферах культуры и сохранения исторической памяти -2

11 февраля гости побывали на уникальном предприятии, где на протяжении многих лет сохраняют традиции изготовления национальных костюмов и сувениров. За 2024 год здесь создали около 2,5 миллиона единиц продукции. Изделия белорусских мастеров могли бы пополнить сценический гардероб творческих коллективов Карелии, которые за тысячи километров прославляют белорусскую культуру.

Беларусь и Карелия усилят сотрудничество в сферах культуры и сохранения исторической памяти -4

Наталья Ставинова, специалист отдела методического фонда научно-производственного Республиканского унитарного предприятия Белорусских народных ремесел:
Мы собираем много всевозможной информации в экспедициях вместе с художниками и искусствоведами. И стараемся сохранить и возродить костюм, чтобы он не пропал, белорусский костюм. И чем интересны нам гости, тем, что они должны понимать, что корни их, даже если они уехали в другую страну, они все равно здесь остаются.

Беларусь и Карелия усилят сотрудничество в сферах культуры и сохранения исторической памяти -6

Александра Перхина, заместитель председателя Региональной общественной организации «Национально-культурная автономия белорусов Карелии»:
Я с детства посещаю республику, у меня здесь очень много родственников, но каждый раз, приезжая в Беларусь, я открываю что-то новое для себя, в том числе и фабрику эту, потому что изделия я видела, но на самой фабрике и на производстве я никогда не была. С нами приехали в качестве делегации люди, которые никогда не видели Республику Беларусь. Они в полнейшем восторге от приема и от того, как нас радушно встретили с любовью, и в том числе от различных предприятий, на которых мы были.

# Международное сотрудничество

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