В Беларуси зарегистрировано более 7 тыс. гололёдных и холодовых травм с конца ноября

С наступлением холодов в Беларуси резко увеличилось число пострадавших с гололедными и холодовыми травмами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только в больнице скорой медицинской помощи в Минске ежедневно фиксируют до 15 обращений с признаками обморожения. Медики предупреждают о серьезных последствиях – повреждение тканей организма может привести даже к ампутации. Онемение конечностей и изменение цвета кожи – первые признаки, с которыми необходимо обратиться к врачу. Для предотвращения хирургического вмешательства при глубоких обморожениях, белорусские специалисты используют уникальную методику восстановления тканей.

Витольд Путик, заведующий ожоговым отделением Минской городской клинической больницы скорой медицинской помощи:

Некрозы вызывают то, что в мелких сосудах образуются тромбики. И наше основное лечение направлено на то, чтобы эти тромбики разрушить и восстановить кровоснабжение. Если это неглубокие повреждения, то используются различного рода инфузии, таблетки, перевязки, и, как правило, мы получаем хороший результат. При глубоких повреждениях мы производим специальные внутриартериальные инъекции препаратами, которые также разрушают эти тромбы для того, чтобы восстановить кровоснабжение в пораженных участках.

Сейчас в больнице скорой медицинской помощи с обморожением находятся 5 пациентов. А ежегодно число пострадавших от холода достигает полусотни человек.