Литовское правительство несговорчиво и не идет на контакт – Секрета о ситуации с фурами

Белорусская сторона многократно пыталась решить проблему с фурами с литовской регистрацией политико-дипломатическими способами, но Вильнюс не шел на диалог. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета по итогам встречи премьер-министра Александра Турчина с литовскими и польскими автоперевозчиками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они обратились к Президенту Беларуси с просьбой содействовать урегулированию ситуации. Вопрос остро возник четыре месяца назад. Все это время Беларусь пыталась выйти на связь с литовскими стороной. Но Вильнюс рассматривает любые контакты на политическом уровне как собственное поражение. А поляки пострадали в этой ситуации дважды. Первый раз Польша закрыла границу якобы на фоне проводимых учений «Запад-2025». Перевозчики начали перерегистрировать свои транспортные средства в Литве. Ну а когда литовцы ограничили перемещение транспорта через КПП, сложилась безвыходная ситуация.

Игорь Секрета, заместитель министра иностранных дел Беларуси:

Наша задача не состоит в том, чтобы конфисковывать грузовики, потому что мы выстраиваем отношения и нашу политику с соседями вдолгую. Мы не конъюнктурщики, мы десятками лет жили, зарабатывали, очень хорошие отношения поддерживали. И в угоду какой-то сиюминутной конъюнктуре только потому, что в Литве сейчас такое правительство, которое не сговорчиво и не идет на контакт, мы не хотим терять это самое ценное – эти бесценные капилляры человеческих контактов, связей, бизнеса. Обычные люди все понимают.