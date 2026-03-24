Белорусская армия продолжает совершенствовать боевую выучку. На полигонах Западного оперативного командования идут комплексные учения с отработкой оборонительных действий. Маневры проходят в условиях, максимально приближенных к боевым. На нескольких полигонах одновременно работают танковые, механизированные и артиллерийские подразделения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По легенде учений, подразделения отражают удары средств воздушного нападения условного противника. Особое внимание уделено противодействию беспилотным системам – как разведывательным, так и ударным. Личный состав действует уверенно, а мобилизационный ресурс показывает высокую готовность.

Вадим Суров, командующий войсками Западного оперативного командования:

Завершился этап планирования учебно-боевых действий в назначенной зоне ответственности. Войска приступили к выполнению учебно-боевых задач на полигонах Вооруженных Сил. Отрабатывают вопросы только оборонительного характера с широким применением беспилотных летательных аппаратов.

Люди, которые отслужили (даже лет 10-15 назад), говорят, что армия изменилась только в лучшую сторону. Даже по обеспечению. Военнообязанные понимают ту задачу, которая стоит перед ними в этот определенный момент. Все прекрасно справляются со своей задачей.

Учения продолжаются по плану боевой подготовки. Их цель – повысить слаженность подразделений, проверить готовность командиров к принятию решений в динамичной обстановке и укрепить оборонный потенциал страны.