Великое сражение 1812 года: переправу армии Наполеона через Березину реконструировали под Борисовом

Новости Беларуси. 27 ноября под Борисовом прошла реконструкция переправы армии Наполеона через Березину. Яркий факт отечественной войны 1812 года. В импровизированном сражении участие приняли 300 человек из самых разных стран. От России до Бельгии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Такую концентрацию шинелей, треуголок, копыт, и арторудий на Брилевском поле у берега Березины последний раз видели лет 200 назад, когда войско Наполеона на белорусской земле разгромила русская армия. Сегодня, спустя 204 года, в атаку шли потомки тех самых воинов.

Александр Шедько, участник реконструкции:

Пытаемся воссоздать картину 200-летней давности.

Михаил Бойков, участник реконструкции:

Получение эмоций, которых не хватает в обычной жизни. Это приобщение не к виртуальной, а реальной жизни, к сожалению.

Преподаватель одного из российских ВУЗов Георгий Стомин историю и лошадей любит с детства. Подобная реконструкция, а в них он участвует уже четверть века, по его мнению, лучший способ совместить два увлечения.

Георгий Стомин, участник реконструкции (Россия):

У нас два эскадрона. Один сводный – это александрийские гусары, второй – белорусские гусары. Будем атаковать французскую кавалерию.

Сегодня здесь все по-настоящему: и артиллерийское орудие, и униформа, сшитая, по лекалам двухвековой давности, и даже природные декорации фактические те же, что и во времена Кутузова.

Алена Сырова, СТВ:

Нам разрешили усилить французский гвардейский конный полк, отряд готовится заряжать орудие, чтобы впоследствии прикрывать французскую армию.

Смешались в кучу кони, люди, на глазах изумленной публики оживали строки из стихотворения Лермонтова. Только вместо Бородино – наша Березина. У французов после поражения в этой битве даже появилось слово созвучное с названием реки, означало крушение всех надежд.

И хоть патроны были холостыми, а вместо реальных ядер взрывалась пиротехника, эмоции от победы были самыми настоящими.